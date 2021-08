எப்ஃபிஐ வரை சென்ற விசாரணை.. கிரைம் படத்திற்கு இணையான தரூர் - சுனந்தா புஷ்கர் வழக்கு.. பின்னணி

Delhi

டெல்லி: சுனந்தா புஷ்கர் மரண வழக்கில் இருந்து முன்னாள் எம்பி சசி தரூர் விடுக்கப்பட்டுள்ளார். எப்ஃபிஐ வரை விசாரணைக்கு சென்ற இந்த மரண வழக்கில் இருந்து சசி தரூர் திடீரென விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏழரை வருட கொடுமை என்று சசி தரூர் வர்ணித்த இந்த வழக்கில் என்னென்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் காஷ்மீரி பண்டிட் குடும்பத்தில், ஆர்மி குடும்பத்தில் பிறந்த சுனந்தா புஷ்கர் வசதியான பிசினஸ் சூழ்நிலையில் வளர்ந்தவர். துபாயில் பல்வேறு பெரிய நிறுவனங்கள், ஐபிஎல்லில் முதலீடு செய்த ஆர்எஸ்டபிள்யு போன்ற பெரிய நிறுவனங்களில் இவர் முக்கிய பொறுப்புகளில் பணியாற்றி வந்தவர்.

சுனந்தா புஷ்கர் மரணம்.. சசி தரூரை வழக்கில் இருந்து விடுவித்து டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு

1980 பிற்பகுதியில் சஞ்சய் ராணா என்ற சக கல்லூரி நண்பரை இவர் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஆனால் இவர்கள் இருவருக்கும் மோதல் ஏற்படவே 1988ல் இவர் டைவர்ஸ் செய்தார். அதன்பின் துபாய் சென்றவர் 1991ல் சுஜித் மேனன் என்ற தொழிலதிபரை மணந்தார். இவர்களுக்கு 1992ல் குழந்தையும் பிறந்தது.

