பணம்..பரிசு கொடுத்து மதமாற்றம்.. அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிரானது..உச்சநீதிமன்றம் சாடல்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களை வழங்கி மதமாற்றம் செய்வது இந்திய அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. ஏழை மக்களுக்கு செய்யப்படும் உதவியின் நோக்கம் மத மாற்றமாக இருந்தால் அது தவறு. இது மிக தீவிரமான பிரச்சினை என்றும் உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு குஜராத் சட்டசபையில், "குஜராத் மதச் சுதந்திர சட்டம் 2021" நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த சட்டத்தின்படி ஒருவரை கட்டாயமாக மதம் மாற்றினாலோ, அதற்கு உதவி செய்தாலோ 3 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்படும்.

இந்த சட்டத்தின் 5-வது பிரிவின்படி, ஒருவர் மதம் மாற விரும்பினால் அந்த நபர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முறைப்படி தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அவருக்கு மதமாற்ற சடங்குகளை செய்யும் மதத் தலைவர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முன்அனுமதி பெற வேண்டும்.

சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிப்புகளில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு 50% ஒதுக்கீடு.. உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி

English summary

The Supreme Court Monday criticised missionaries and non-governmental organisations for carrying out forced religious conversion of individuals under the guise of helping them. Supreme Court says forced religious conversions which are unlawful “a very serious issue”, rejects plea challenging maintainibility of PIL by Ashwini Upadhyay seeking measures to curb forceful conversions.