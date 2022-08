நாயை உயிருடன் விழுங்க வந்த மலைப்பாம்பு.. ஹீரோ போல போராடிய 3 சிறுவர்கள்.. நெகிழ வைக்கும் வீடியோ!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: நாய் ஒன்றை மலைப்பாம்பு சுற்றி நெறித்துக்கொண்டு இருக்கும் நிலையில், அந்த நாயை பாம்பின் பிடியில் இருந்து நீக்க 3 சிறுவர்கள் போராடும் காட்சி பார்ப்பவர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்துள்ளது.

நாயை உயிருடன் விழுங்க வந்த மலைப்பாம்பு.. ஹீரோ போல போராடிய 3 சிறுவர்கள் - வீடியோ!

நமது வீட்டில் வளர்க்கப்படும் செல்லப்பிராணிகளில் நாய்க்கு எப்போதும் தனி இடம் உண்டு.

வளர்ப்பவர்களை எஜமானர்கள் போலவே பாவிக்கும் நாய்கள், அந்நிய நபர்கள் யாரேனும் வீட்டுக்கு வந்தால் விட்டு வைக்காது.

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேரை தேடி தேடி வந்து கொத்திய பாம்பு.. அதிரும் கிராம மக்கள்!

While a dog is wrapped around a python, the scene of 3 boys fighting to free the dog from the grip of the snake has left the viewers mesmerized.