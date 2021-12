புதிய தொற்றுகள் பரவுவதை தடுப்பூசிகள் முழுமையாக தடுக்காது - உலக சுகாதார நிறுவனநி புணர் எச்சரிக்கை

Delhi

டெல்லி: தடுப்பூசிகள் ஓமிக்ரான் அதிகம் பரவுவதற்கான வாய்ப்பை தடுக்கும், அதே நேரத்தில் புதிய தொற்றுக்கள் பரவுவதை முழுமையாக தடுக்காது என உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தென்கிழக்கு ஆசிய மண்டலத்தின் இயக்குனரான டாக்டர்.பூனம் கேட்ரபால் சிங் கூறியுள்ளார்.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் வைரஸ் தற்போது உலக நாடுகளுக்கும் பரவி மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதிகளவில் உருமாற்றம், வேகமாக பரவும் திறன், தடுப்பூசிகளுக்கு எதிரான செயல்பாடு காரணமாக பல்வேறு உலகநாடுகள் தங்களது நாட்டில் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகள் தங்கள் எல்லைகளையும் மூடியுள்ளது.

இந்தியாவிலும் பல்வேறு வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த மக்களுக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. முழுவதுமாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள், பூஸ்டர் டோஸ் எடுத்துக் கொண்ட நபர்களுக்கும் ஓமிக்ரான் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் இதுவரை ஓமிக்ரான் தொற்று காரணமாக இறப்புகள் எதுவும் பதிவாகவில்லை என்பது ஆறுதலான தகவலாக உள்ளது.

