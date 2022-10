திடீரென முடங்கிய வாட்ஸ்அப்! திணறிப் போன மக்கள்! உலகம் முழுவதும் இதே நிலைமையா? என்னாச்சு தெரியுமா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் வாட்ஸ் அப் சேவை திடீரென முடங்கியதால் பயனர்கள் மெசேஜ் அனுப்ப முடியாமலும், முக்கிய தகவல்களை பகிர முடியாமலும் அவதி அடைந்துள்ளனர். முடக்கத்திற்கான காரணம் என்ன என்பதும் தெரியவில்லை.

பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் போல தற்போது உலகம் முழுவதும் அதிகம் பேர் பயன்படுத்தும் செயலிகளில் ஒன்றாக வாட்ஸ் அப் உள்ளது. உலக அளவில் பில்லியன் கணக்கான மக்கள் வாட்ஸ் அப்பை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

தகவல் பரிமாற்றத்தோடு நின்றுவிடாமல் தற்போது வீடியோ காலிங், போட்டோ வீடியோ பகிர்தல், வாய்ஸ் காலிங் வசதிகளையும் வாட்ஸ் அப் தனது பயனர்களுக்கு வழங்குகிறது.

Due to sudden shutdown of WhatsApp service in various countries including India, users are unable to send messages and share important information. The cause of the paralysis is also unknown.