அமெரிக்கா டூ பிரிட்டன் ஆட்டம் காணும் பொருளாதாரம்.. உறுதியாக இருக்கும் இந்தியன் எக்கனாமி.. பின்னணி

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: ரஷ்யா-உக்ரைன் போர், சீனாவில் நீடிக்கும் கொரோனா தொற்று கட்டுப்பாடுகள் என பல காரணங்களால் உலக அளவில் பொருளாதார மந்த நிலை நீடித்து வருகிறது. அமெரிக்கா முதல் பிரிட்டன் வரை பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்தியா மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்காக உள்ளது. இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ஓரளவு நிலையானதாக இருப்பதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த 2021ம் ஆண்டு கடைசி மூன்று மாதங்களில் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியா உலகின் 5வது பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுத்துள்ளது.

English summary

Due to many reasons such as the Russia-Ukraine war, the ongoing corona virus restrictions in China, the global economic slowdown is continuing. India is an exception to this. Statistics show that India's economy is relatively stable. According to the survey taken in the last three months of 2021, India has emerged as the 5th largest economy in the world