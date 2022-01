விபத்தில் உயிரிழந்த ஊழியர்.. தவிக்கும் மனைவி, குழந்தை.. சொமேட்டோ நிறுவனம் செய்த பேருதவி!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் உணவு விநியோகம் செய்யும் பிரபல நிறுவனங்களில் ஒன்று 'சொமேட்டோ'. இந்த நிறுவனத்தில் நாடு முழுவதும் பல ஆயிரம் ஊழியர்கள் வேலை பார்த்து வருகின்றனர்.

தலைநகர் டெல்லியில் சொமேட்டோ நிறுவனத்தில் உணவு விநியோக ஊழியராக வேலை பார்த்து வந்தவர் சலில் திரிபாதி. இவர் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு டெல்லியின் ரோகினியின் புத் விஹார் பகுதியில் உணவு ஆர்டரை வழங்குவதற்காக நின்று கொண்டிருந்தார்.

English summary

Zomato has donated Rs.10 lakh to the family of an employee who died in a road accident. Apart from these, Zomato employees have jointly donated Rs 12 lakh for the future of the staff family