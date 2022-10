நாங்க அப்பவே சொன்னோம்! திண்டுக்கல் திமுகவிலும் களைகட்டிய பஞ்சாயத்து! உற்சாகமிழந்த உடன்பிறப்புகள்!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திமுக உட்கட்சி தேர்தலில் நிர்வாகிகள் நியமனத்தில் அடுத்தடுத்து குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வரும் நிலையில் ராமநாதபுரம் மதுரை மாவட்டங்களை போல திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலும் கோஷ்டி மோதல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

திமுகவை பொருத்தவரை தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட செயலாளர்கள் வைத்தது தான் சட்டம் என்ற அளவுக்கு பல ஆண்டு காலம் நிர்வாகிகள் கோலோச்சி வருகின்றனர். துரைமுருகன், கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

அந்த வகையில் தென் மாவட்டங்களில் திமுகவின் முக்கிய முகமாக வலம் வருபவர் ஐ.பெரியசாமி. முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான கருணாநிதியின் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருண்ட அவர், தற்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் அமைச்சரவையிலும் இடம்பெற்றுள்ளார்.

It is said that there is a possibility of party conflict in Dindigul district like Ramanathapuram and Madurai districts as there are successive allegations regarding the appointment of administrators in the DMK internal elections.