“கிருபானந்த வாரியாருக்கு நடந்ததுதான் அண்ணாமலைக்கும்..” - ஆர்.எஸ்.பாரதி பகிரங்க மிரட்டலால் பரபரப்பு!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல்: வெளியே நடமாட முடியாது என பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு, தி.மு.க அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அண்ணாவை பற்றி கிருபானந்த வாரியார் தவறாகப் பேசினார். அதனால், அவர் எங்கும் வெளியே சென்று பேச முடியாத நிலை உருவானது. இதே நிலைமைதான் அண்ணாமலைக்கும் ஏற்படும் என ஆர்.எஸ்.பாரதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திமுக நிர்வாகி உட்பட 5 பேருக்கு போலீஸ் காப்பு! சினிமா சூட்டிங் பணம் மூலம் நூதனமான சதுரங்க வேட்டை!

மேலும், தமிழக பா.ஜ.கவினர் தற்போது பிள்ளை பிடிக்கும் வேலையைச் செய்து வருகின்றனர். திருச்சி சிவாவின் மகனை பிடித்து பா.ஜ.கவில் சேர்த்துள்ளனர் என ஆர்.எஸ்.பாரதி சாடியுள்ளார்.

English summary

Kirupananda Variyar spoke about Anna wrongly. So, he could not go anywhere and talk. RS Bharathi has warned that the same situation will happen to Annamalai.