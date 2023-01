இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியில்லை.. ஆதரவு இவருக்குத்தான்..அண்ணாமலை ஆலோசனையில் நடந்தது என்ன? பின்னணி

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் பாஜக போட்டியிடவில்லை என அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் இன்று நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பரபரப்பான தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Erode

oi-Nantha Kumar R

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன? என்பது குறித்து அக்கட்சி நிர்வாகிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் இன்று சென்னையில் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியிடவில்லை என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதேநேரத்தில் இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் ஆதரவு எடப்பாடி பழனிச்சாமி அல்லது ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோரில் யாருக்கு கிடைக்கும்? என்பது பற்றிய புதிய தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா இருந்தார். இவர் கடந்த 4ம் தேதி காலமானார். இதையடுத்து அந்த தொகுதிக்கு பிப்ரவரி 27 ல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத்தாக்கல் இன்று தொடங்கியது.

இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளராக காங்கிரஸின் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார். அமமுக சார்பில் சிவபிரசாந்த், தேமுதிக சார்பில் ஆனந்த், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மேனகா ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக களமிறங்கி உள்ளனர்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. 2 வெளிமாநில அதிகாரிகள் பார்வையாளர்களாக நியமனம்.. யார் இவர்கள்?பின்னணி

English summary

What is BJP's position on Erode East Assembly Constituency by-election? A meeting of party executives was held today in Chennai under the leadership of state president Annamalai. In this meeting, it has been decided that BJP will not contest in the by-elections. At the same time, who will get BJP's support in the by-elections, Edappadi Palaniswami or O Panneer Selvam? New information has also been released.