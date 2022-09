”நீட் தேர்வு கூடாது” முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளை பாதிக்கிறது.. நடிகர் சத்யராஜ் பரபரப்பு!

Erode

ஈரோடு: நீட் நுழைவுத் தேர்வு முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளை பாதிப்பதாக நடிகர் சத்யராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த இரு தற்கொலை சம்பவங்கள் மாநிலத்தையே உலுக்கின. நீட் தேர்வு தோல்வியால் மாணவி ஸ்வேதா தற்கொலை செய்துகொண்டார். அதேபோல் கவிஞரும் பாடலாசிரியருமான கபிலனின் மகள் தூரிகை தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

இவரின் தற்கொலை பல்வேறு தரப்பினருக்கும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. தற்கொலைக்கான காரணம் பற்றி இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் வெளியாகவில்லை.

English summary

Actor Sathyaraj Opens a Mental Health Centre in Erode. He Said, Mental Health is very important for each and every person. It leads to Suicide. Also NEET Exam affects the development of First Generation Students.