ஓசூரில் உணவகத்தில் சாப்பிட்ட உணவுக்கு பணம் செலுத்த மறுத்து மேலாளர் மீது தாக்குதல்.. சிசிடிவி காட்சி

Hosur

oi-Velmurugan P

ஓசூர்: ஓசூர் அருகே உணவகத்தில் சாப்பிட்ட உணவுக்கு பணம் செலுத்த மறுத்து மேலாளரை தாக்கிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். உணவகத்தில் மேலாளரை தாக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே சூளகிரியில் பிரபல மெக்டொனால்ட் உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது. நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் இந்த உணவகத்திற்கு வந்த ஓசூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கணேஷ், அர்ஜுன், கார்த்திக், மணி ஆகிய 4 பேரும் உணவு ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டுள்ளனர்.

பின்னர் தாங்கள் சாப்பிட்ட உணவுக்கு பணம் கொடுக்காமல் அங்கிருந்து செல்ல முயன்றுள்ளனர். அப்பொழுது உணவகத்தின் மேலாளர் சூளகிரியைச் சேர்ந்த ஹரிஷ் இவர்களிடம் சாப்பிட்ட உணவுக்கு பணம் கொடுக்குமாறு கேட்டுள்ளபோது, பில் தொகை கொடுக்க மறுத்து அந்த நான்கு பேரும் மேலாளரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் உணவக மேலாளரை கடுமையாக தாக்கினர். மேலும் உணவகத்தில் இருந்த கம்ப்யூட்டர், செல்போன், சுவைப்பிங் மிஷின், உள்ளிட்டவற்றை அடித்து உடைத்து சேதப்படுத்தினர்.

English summary

Two people arrested for refused to pay for food eaten at a restaurant near Hosur. CCTV footage of the manager attacking the restaurant has been released.