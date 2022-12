ரயிலுக்கும் பிளாட்பாரத்துக்கும் இடையே.. அய்யோ.. அம்மா என கதறி துடித்த இளம்பெண்! உலுக்கும் வீடியோ!

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: ஆந்திராவில் ரயிலில் இருந்து இறங்கும் போது கால் இடறி தவறி விழுந்த இளம்பெண் ரயிலுக்கும் பிளாட்பாரத்திற்குள்ளும் இடையே சிக்கிக் கொண்டார். வெளியே வர முடியாமல் அந்த மாணவி கதறி அழுதது அங்கிருந்தவர்களை வேதனையில் ஆழ்த்தியது.

பயணங்கள் எந்த அளவுக்கு ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதோ.. அதே அளவுக்கு நாம் கவனமாக இல்லாவிட்டால் ஆபத்தும் நிறைந்துள்ளது.

இதற்கு ரயில், கார் என எந்த வகையிலான பயணமும் விதி விலக்கல்ல. சற்று பொறுமை இழந்து செயல்பட்டாலோ... அஜாக்கிரதையாக இருந்தாலோ.. வாழ்நாள் எல்லாம் கஷ்டப்படும் அளவுக்கு நிலமை ஏற்பட்டு விடும்.

தட்டி தூக்கிய காங்கிரஸ்.. மடமடவென சரிந்த பாஜக செல்வாக்கு.. இமாச்சல் தோல்விக்கு 5 முக்கிய காரணங்கள்

English summary

A young girl got trapped between the train and the platform after she tripped and fell while getting off the train in Andhra Pradesh. Unable to come out, the student cried and cried, causing pain to those present.