அட கொடுமையே.. சாமி கும்பிட சென்ற பக்தருக்கு இப்படியா நடக்கனும்..எப்படி வந்து மாட்டிருக்காரு பாருங்க!

அகமதாபாத்: கோவிலுக்கு சாமி கும்பிட சென்ற பக்தர் ஒருவர் தனது அதீத பக்தியால் சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கோவில் வளாகத்தில் உள்ள சாமி சிலைகள் முன்பு பக்தர்கள் தரையில் விழுந்து வணங்குவதுண்டு.

அதேபோலத்தான் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள யானை சிலை முன்பாக விழுந்து வணங்கியிருக்கலாம் என கருதப்படும் ஒரு நபர் ஆர்வக்கோளாறில் யானை சிலைக்கு அடியில் புகுந்து வெளியே வர முடியாமல் படாத படுகிறார்.

English summary

A video of a devotee who went to a temple to worship Sami and got into trouble due to his extreme devotion is spreading rapidly on social media.