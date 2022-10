மசூதியில் ஒலித்த ‛ஆசான்’..ஜம்மு காஷ்மீரில் சட்டென பேச்சை நிறுத்திய அமித்ஷா!கைத்தட்டி மக்கள் ஆரவாரம்

India

ஜம்மு காஷ்மீர்: காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தியை தொடர்ந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியபோது அருகே உள்ள மசூதியில் ஒலித்த ‛ஆசான்' சத்தம் கேட்டு உடனடியாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தனது பேச்சை நிறுத்தினார். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்து கடந்த 2019ல் மத்திய அரசு ரத்து செய்தது. அதன்பிறகு ஜம்மு காஷ்மீர் 2 யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. தற்போது அங்கு சட்டசபை தேர்தல் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கான ஆயத்த பணிகள் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா 3 நாள் பயணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் சென்றார். திங்கட்கிழமை முதல் நேற்று வரை 3 நாள் அமித்ஷா காஷ்மீரில் இருந்தார். அப்போது அவர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினர். பயங்கரவாத செயல்களை தடுக்கும் வகையில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், மத்திய அரசின் திட்டங்கள் தொடர்பாக அவர் விவாதித்தார்.

English summary

Union Home Minister Amit Shah immediately stopped his speech when he heard the sound of Azaan'' from a nearby mosque while he was speaking at a public meeting in Jammu and Kashmir following Rahul Gandhi of the Congress party. A related video has been released.