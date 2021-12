ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் இறந்த கேப்டன் வருண்சிங் உடலுக்கு இன்று இறுதி சடங்கு!

India

போபால் : நீலகிரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் பலியான கேப்டன் வருண்சிங்கின் இறுதிச் சடங்கு, மத்திய பிரதேச மாநில தலைநகர் போபாலில் இன்று நடைபெறுகிறது.

வெலிங்டன் அருகே காட்டேரி வனப்பகுதியில் டிசம்பர் 8ம் தேதி நடைபெற்ற ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த வருண்சிங் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் முப்படைகளின் தளபதி பிபின் ராவத் உள்பட 14 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

The last rites of Captain Varun Singh, who was the lone survivor of the Tamil Nadu chopper crash and succumbed to his injuries on Wednesday, will be performed on today in Bhopal. The ritual will be performed at around 11 am. Chief Minister said that Captain Varun Singhs last rites will be performed with full state and military honour.