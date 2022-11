2014 தேர்தல் பிரச்சார தொனியிலேயே பேசும் மோடி.. நாட்டை காங்கிரஸ் சீரழித்துவிட்டதாக குஜராத்தில் பேச்சு

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: காங்கிரஸ் கட்சியின் சாதிவெறி, மதவெறி, குடும்ப அரசியல் மாடலால் குஜராத் மட்டுமின்றி நாடே அழிந்துவிட்டதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி இருக்கிறார்.

வடக்கு குஜராத் பகுதியில் அமைந்து இருக்கும் மெஹ்சானாவில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் காங்கிரஸ் மாடல் என்பது, குடும்ப அரசியல், ஊழல், சாதி வெறி, மத வெறி, வாங்கி வங்கி அரசியல் ஆகியவை தான் என்றார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said in the election campaign rally that not only Gujarat but the entire country has been destroyed by the casteism, sectarianism and family politics model of the Congress party.