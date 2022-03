''யப்பா..இது காஃபி பேஸ்டுப்பா'' - பாஜக பட்ஜெட்டை கலாய்த்த ஹர்திக் படேல்

India

அகமதாபாத்: குஜராத் மாநில பாஜக அரசு தாக்கல் செய்துள்ள பட்ஜெட் கடந்த ஆண்டின் காஃபி பேஸ்ட் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஹர்திக் படேல்.

படேல் சமுதாயத்தினருக்கு கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு மற்றும் விவசாயின்களை கடன்களை தள்ளுபடி செய்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஹர்திக் படேல் 2018ல் உண்ணாவிரதம் இருந்தார்.

தொடர் உண்ணாவிரதத்தால், 20 கிலோ வரை உடல் இடை குறைந்தார். இதையடுத்து படேல் சமூகத்தின் தலைவராக உறுவானார் ஹர்திக் படேல்.

English summary

Hardik Patel of the Congress party said that the budget presented by the BJP government in Gujarat was last year's copy paste.