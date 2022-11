இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை தேர்தல்.. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவு நிறைவு

India

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு இன்று ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெற்றது. காலை 8 மணிக்குத் துவங்கிய வாக்குப்பதிவு, மாலை 5 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.

இமாச்சல பிரதேசத்துக்கு கடந்த 2017ல் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. இதில் பாஜக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. ஜெய்ராம் தாகூர் முதலமைச்சராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் இமாச்சல பிரதேச சட்டசபையின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சி முடிவுக்கு வர உள்ளது. இதனால் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சமீபத்தில் சட்டசபை தேர்தல் தேதியை அறிவித்தது.

இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை தேர்தல்: எப்படியும் வெல்லும் ஆசையில் பாஜக, காங்.! இன்றுடன் ஓய்ந்தது பிரசாரம்!

Elections to 68 assembly constituencies in the state of Himachal Pradesh will be held in a single phase today. Voting will start at 8 am and will continue till 5.30 pm. There are 412 candidates in the field as there is a three-way contest between the ruling BJP, Congress and Aam Aadmi Party. A total of 55 lakh 74 thousand voters are going to vote.