‛ஓய்வு எடுங்கள்’.. கலங்காமல் கடமையை செய்த பிரதமர் மோடி.. காணொலியில் ஆறுதல் சொன்ன மம்தா.. உருக்கம்

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: பிரதமர் மோடியின் தாயார் ஹீரா பென் மோடி இன்று அதிகாலை இறந்தார். அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்ட சில மணிநேரத்தில் பிரதமர் மோடி மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாயிலான நலத்திட்ட பணிகளை துவக்கி வைத்து வந்தே பாரத் ரயிலை பச்சை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். இந்த வேளையில் பிரதமர் மோடி இறுக்கமாக இருந்த நியைில் அவருக்கு மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி ஆறுதல் கூறி ‛ஓய்வு எடுங்கள்' என கூறியது அனைவரையும் உருக வைத்தது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீரா பென் குஜராத் மாநிலம் காந்திநகர் அருகே ரேசன் பகுதியில் வசித்து வந்தார். இவர் சமீபத்தில் 100வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

இந்நிலையில் தான் வயது முதிர்வு காரணமாக ஹீரா பென் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து அவர் நேற்று முன்தினம் அகமதாபாதில் உள்ள யுஎன் மேத்தா இதய நோய் சிகிச்சை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

English summary

Prime Minister Modi's mother Heera Ben Modi passed away early today. A few hours after his cremation, Prime Minister Modi flagged off the Vande Bharat train, inaugurating multi-thousand-crore welfare projects in the state of West Bengal. Meanwhile, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee consoled Prime Minister Modi and told him to 'take rest', which melted everyone.