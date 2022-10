பாஜகவுக்கு தாவும் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள்.. தலைவரானால் “இதை” செய்வேன் -ஆபரேசன் தாமரைக்கு சசி தரூர் சவால்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கவுஹாத்தி: காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் கேரள எம்.பி. சசி தரூர், காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைவதை தடுப்பதுதான் காங்கிரஸ் தலைவராக தான் தேர்வு செய்யப்பட்டவுடன் செய்யும் முதல் வேலை என தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தியே இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்று கட்சியை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் படுதோல்வியடைந்ததால் அக்கட்சிக்குள் பூசல்கள் வெடித்தன.

குடும்ப அரசியல்.. இதெல்லாம் தப்புங்க.. அம்பேத்கரே ஏற்க மாட்டார்.! திடீரென ரூட்டை மாற்றும் சசி தரூர்

English summary

Kerala MP Shashi Tharoor who is contesting the Congress President election has said that his first job after being elected as the Congress president will be to prevent Congress leaders from leaving the party and joining the BJP.