'15 லட்சம் வரவு வைப்பதாக கூறியவர்களை நம்புங்கள்'.. குஜராத்தில் அமித்ஷாவுக்கு கெஜ்ரிவால் பதிலடி

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: கனவுகளில் பிஸினஸ் செய்பவர்கள் ஒரு போதும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க என்றும் குஜராத்தில் இந்த முறையும் பாஜக தான் வெற்றி பெறும் என்றும் அமித்ஷா கூறியுள்ளார். அமித்ஷாவின் இந்த பேச்சுக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பதிலளித்து பேசியுள்ளார்.

பஞ்சாபில் ஆட்சி அமைத்த உற்சாகத்துடன் இருக்கும் ஆம் ஆத்மி கட்சி அதே வேகத்தில் குஜராத்தில் ஆட்சி அமைக்க திட்டம் தீட்டி வருகிறது.

இதற்காக ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும், டெல்லி முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இப்போதே பணிகளை தொடங்கியுள்ளார் .

English summary

Amit Shah said that people who do business in dreams will never win and BJP will win in Gujarat this time too. Arvind Kejriwal has responded to Amit Shah's speech.