மெளலானா மசூத் அசாரைக் கைது செய்ய வேண்டும்.. பாக்.குக்கு 3 நாள் டைம் தர இந்தியா முடிவு

India

oi-Arivalagan ST

டெல்லி: பஞ்சாப் மாநிலம் பதன்கோட் விமானப்படைத் தளத்தில், பயங்கரவாத தாக்குதலை மேற்கொண்ட ஜெய்ஸ் இ முகம்மது அமைப்பு மீது நடவடிக்கை எடுக்க பாகிஸ்தான் அரசுக்கு 3 நாள் அவகாசம் தரவுள்ளது இந்தியா. இந்த 3 நாட்களுக்குள் பாகிஸ்தான் அரசு நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், பாகிஸ்தானுடன் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ள பேச்சுக்களை ரத்து செய்ய இந்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாம்.

பேச்சுக்களை ரத்து செய்வது தொடர்பாக இதுவரை மத்திய அரசிடமிருந்து எந்த தகவலும் இல்லை என்ற போதிலும் 3 நாட்கள் வரை காத்திருந்து பார்த்து விட்டு பின்னர் பேச்சுக்களை ரத்து செய்யும் அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிடலாம் என்று தெரிகிறது.

இதற்கிடையே பதன்கோட் தீவிரவாதத் தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாக பஞ்சாப் மாநில போலீஸ், மத்திய உளவுத்துறை, தேசிய புலனாய்வு ஏஜென்சி ஆகியவை ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. இவர்களின் கூட்டு செயல்பாடு காரணமாகவே மிகப் பெரிய அசம்பாவிதத்தைத் தவிர்க்க முடிந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

While it was being speculated that India may call off talks with Pakistan following the attack at Pathankot, there is no such decision as yet. In fact India will wait another three days and tell Pakistan to act against the Jaish-e-Mohammad which is responsible for the attack.