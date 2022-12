குஜராத்தில் தமிழ் பள்ளிகளை மூடுவதா? தமிழ்நாட்டில் பிற மொழி பள்ளிகளை பூட்டுவோம்..வேல்முருகன் வார்னிங்

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் உள்ள தமிழ் வழி பள்ளிகள் தமிழ் பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருப்பது பேரதிர்ச்சி அளிக்கிறது என்றும்.. அந்த பள்ளிகளை மீண்டும் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தமிழகத்தில் உள்ள பிற மொழி பள்ளிகளை பூட்டுவோம் என தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது:-

தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மில் வேலைக்காக குஜராத்திற்கு ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள், கடந்த 1990-ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இடம் பெயர்ந்துள்ளனர்.

