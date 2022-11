ராமர் கோயிலில் சூரிய கதிர்கள் விழுமா? சிஎஸ்ஐஆர் ஆய்வு வெட்கக்கேடு - திரிணாமூல் எம்பி மஹுவா மொய்த்ரா

India

கொல்கத்தா: 2024 ஆம் ஆண்டு ராம நவமியின்போது அயோத்தியில் கட்டப்பட்டு வரும் ராமர் கோயிலில் உள்ள ராமர் சிலையின் தலையில் வரும் சூரிய கதிர்கள் விழும் என சிஎஸ்ஐஆர் தெரிவித்து இருப்பது வெட்கக்கேடானது என திரிணாமூல் காங்கிரஸ் எம்பி மஹுவா மொய்த்ரா குற்றம்சாட்டி இருக்கிறார்.

எதிர்பார்த்த பாபர் மசூதி இடத்தகராறு வழக்கின் தீர்ப்பை கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான 5 நீதிபதிகளை கொண்ட அமர்வு வழங்கியது.

அதில். அயோத்தியில் பாபர் மசூதி அமைந்து இருந்த இடத்தில் ராமர் கோயில் கட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இந்த தீர்ப்பை அடுத்து பாபர் மசூதி இருந்த இடத்தில் ராமர் கோயில் கட்டுமான பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Trinamool Congress MP Mahua Moitra on CSIR report that Sun rays will fall on Ram temple said that, "A senior scientist sent to me saying she was ashamed to be part of Indian scientific community. CSIR among world’s largest publicly funded R&D organisation. Our tax money being used for this. Shameful. New low everyday."