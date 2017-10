பெங்களூரு, மைசூருவில் மெர்சல் படத்துக்கு கன்னட அமைப்புகள் எதிர்ப்பு-விஜய் ரசிகர்கள் மீதும் தாக்குதல்

பெங்களூரு: நடிகர் விஜய் நடித்த மெர்சல் படத்தை வெளியிட எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெங்களூரு, மைசூருவில் கன்னட அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தின. இதனால் கன்னட அமைப்புகளுக்கும் விஜய் ரசிகர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

மல்லேஸ்வரம் ராதாகிருஷ்ணா தியேட்டரில் மெர்சல் திரைப்படம் திரையிடப்பட்டது. இதையொட்டி விஜய் ரசிகர்கள் அங்கு கட் அவுட்டுகளை வைத்திருந்தனர்.

கர்நாடகாவில் தமிழ் திரைப்படம் வெளியிடக் கூடாது என முழக்கமிட்டபடி வந்த கன்னட அமைப்பினர் விஜய் ரசிகர்கள் வைத்திருந்த கட் அவுட்டுகளை அகற்றினர். இதையடுத்து விஜய் ரசிகர்களுக்கும் கன்னட அமைப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதனால் மெர்சல் படம் திரையிடப்படவில்லை.

Bengaluru-Clash took place b/w Tamilians & pro-Kannadiga activists aftr Tamil actor Vijay's fans allegedly beat up a local outside a theater pic.twitter.com/SG1DU3H64B