குஜராத் வாங்க! அழைப்பு வந்தும் செல்லாத எடப்பாடி! பாஜக மீது திடீர் கோபம் ஏன்? "அதுதான்" காரணமாம்

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் இன்று நடக்கும் பாஜக முதல்வர் பூபேந்திர படேல் பதவி ஏற்பு விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொள்ளவில்லை. அவருக்கு இதற்காக முறையாக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டும் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

சமீபத்தில் டெல்லியில் ஜி 20 ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. மத்திய அரசு சார்பாக நடத்தப்பட்ட இந்த கூட்டத்தில் மாநில முதல்வர்கள், எம்பிக்கள் உள்ள கட்சிகளின் தலைவர்கள் அழைக்கப்பட்டு இருந்தனர்.

அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அதிமுக சார்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அழைக்கப்பட்டு இருந்தார். இதற்காக அவருக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என்று கூறப்பட்டு இருந்தது.

குஜராத் முதல்வராக இன்று பூபேந்திர படேல் பதவி ஏற்பு: பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு

English summary

Why does Edappadi Palanisamy not go to Gujarat? Why he does not accept BJP call?