ஆப்கானில் இருந்து கத்தார் சென்ற அமெரிக்கா விமானத்தின் சக்கர பகுதிகளில் மனித உடல் பாகங்கள்-ஷாக் தகவல்

oi-Mathivanan Maran

கத்தார்: தாலிபான்கள் பிடியில் இருக்கும் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து கத்தார் சென்ற அமெரிக்கா விமானப் படையின் விமானத்தின் சக்கரங்களில் மனித உடல்பாகங்கள் சிதறி ஒட்டியிருந்ததாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஆப்கானிஸ்தான் முழுவதும் தாலிபான்கள் வசமாகிவிட்டது. தாலிபான்கள் 1990களில் மிக கொடூரமான ஆட்சியை நடத்தினர். இதனால் மீண்டும் அத்தகைய ஆட்சியில் அகப்படுவோம் என்பது ஆப்கானியர்களின் அச்சம்.

தாலிபான்களிடம் ஆப்கான்: விமான நிலையத்தில் குவிந்த மக்கள்- அமெரிக்கா துப்பாக்கிச் சூட்டில் 5 பேர் பலி

English summary

US Air Force has found human remains on the wheels of the C-17 aircraft that took off from Kabul, Afghanistan.