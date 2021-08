காபூல் குண்டுவெடிப்பு.. என் கையில் தான் சிறுமி உயிரைவிட்டாள்.. கலங்க வைத்த மொழிபெயர்பாளர்

International

காபூல் : காபூலின் ஹமீத் கர்சாய் சர்வதேச விமான நிலையம் அருகே வியாழக்கிழமை முதல் குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தில் இருந்த ஆப்கானிஸ்தான் மொழி பெயர்ப்பாளர் ஒருவர் குண்டுவெடிப்பில் இருந்து காப்பாற்ற முயன்ற போது, ஒரு பெண் குழந்தை தனது கைகளிலேயே இறந்ததாக வேதனையுன் கூறினார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் காபூல் விமான நிலையத்தில் நடந்த இரட்டை குண்டுவெடிப்புகளில் அமெரிக்க மீட்புப்படையைச் சேர்ந்த 13 பேர் உள்பட 90-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர். 150-க்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தனர்.

இந்த குண்டுவெடிப்பில் வயதானவர்கள், பெண்கள், பச்சிளம் குழந்தைகளும் துடிதுடித்து இறந்தன. காபூலின் ஹமீத் கர்சாய் சர்வதேச விமான நிலையம் அருகே வியாழக்கிழமை முதல் குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தில் இருந்த மொழி பெயர்ப்பாளர் ஒருவர், குண்டுவெடிப்பில் இருந்து காப்பாற்ற முயன்ற ஒரு பெண் குழந்தை தனது கைகளிலேயே இறந்ததாக வேதனையுன் கூறினார்.

An Afghan interpreter said he tried to save a baby girl who was injured in the Kabul airport blast. He told CBS News he was by his car when the the explosion went off near the airport on Thursday. He said he picked the baby up and tried to bring her to the hospital, but she died.