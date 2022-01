கிரிக்கெட் மேட்சின்போது திடீரென குலுங்கிய மைதானம். .'லைவ்வில்' பதறிய வர்ணனையாளர்கள்.. என்ன நடந்தது?

International

ஆன்டிகுவா: U19 உலகக் கோப்பை போட்டியின்போது நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மைதானத்தில் இருந்த கட்டிடங்கள் குலுங்கின. 16 அணிகள் இடையிலான 14-வது ஜூனியர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி (19 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) வெஸ்ட்இண்டீசில் நடந்து வருகிறது. நேற்று அயர்லாந்து மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடந்தது .

டிரினிடாட்டின் போர்ட் ஆஃப் ஸ்பெயினில் உள்ள குயின்ஸ் பார்க் ஓவல் மைதானத்தில் இந்த போட்டி நடந்தது. முதலில் அயர்லாந்து பேட்டிங் செய்து முடித்த நிலையில் ஜிம்பாப்வே இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பேட்டிங்கை தொடங்கியது.

English summary

The quake was triggered by an earthquake during the U19 World Cup. The buildings on the ground shook. The 14th Junior World Cup Cricket Tournament (Under 19) between 16 teams is taking place in the West Indies