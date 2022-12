மறைந்தார் முன்னாள் போப் ஆண்டவர் 16ம் பெனடிக்.. 600 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக தானாக பதவியை துறந்தவர்

International

வாட்டிகன்: முன்னாள் போப் ஆண்டவர் 16வது பெனடிக் உடல் நலக்குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது, 95. போப் ஆண்டவர் பதவியிலிருந்து தானாக யாருமே பதவி விலகவில்லை என்ற நிலை 1415ம் ஆண்டு முதல் இருந்தது. ஆனால், சுமார் 600 ஆண்டுகள் கழித்து அதாவது, 2013ல் போப் பதவியில் இருந்து தானாகவே பதவி விலகியவர்தான் 16வது பெனடிக்.

கத்தோலிக்க மதத் தலைவராக போப் ஆண்டவர் செயல்பட்டு வருகிறார். இத்தாலியின் வாட்டிகன் நகரில் போப் ஆண்டவராக தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் வசித்து வருகின்றனர். தற்போது போப் ஆண்டவராக பிரான்சிஸ் உள்ளார்.

இவருக்கு முன்பு போப் ஆண்டவராக இருந்தவர் 16ம் பெனடிக். ஜோசப் அலோசியஸ் ரட்சிங்கர் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட இவர் ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர். 2005 ஏப்ரல் மாதம் 19ம் தேதி போப் ஆண்டவராக பதவியேற்றபோது அவர் தனது பெயரை 16ம் பெனடிக் என மாற்றம் செய்து கொண்டார்.

The Pope acts as the head of the Catholic Church. In this case, the former Pope Benedict XVI passed away today due to ill health. He died today after 600 years since 1415 when he automatically resigned from the papacy in 2013.