நீங்க நம்பலனாலும் அதான் நெசம்! ஒரே கம்பெனியில் 84 வருஷம் வேலை? கின்னஸ் சாதனை படைத்த 100 வயது வால்டர்

ரியோ டி ஜெனிரோ : ஒரே நிறுவனத்தில் 84 ஆண்டுகள் பணியாற்றி 100 வயதான முதியவர் ஒருவர் கின்னஸ் சாதனையை படைத்துள்ள சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ள நிலையில், பலரும் அவருக்கு பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இன்றைய அவசர காலகட்டத்தில் ஒருவர் ஒரே நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருவது பெரும் கடினமாகும். அவரவர் சூழ்நிலைக்கேற்ப வெவ்வேறு நிறுவனங்களிலும் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

மேலும் கொரோனா காலத்தில் பலரும் தங்களது வேலைகளை இழந்துள்ள நிலையில், ஒருபுறம் ஊழியர்களுக்கு சலுகைகளை வழங்கி அவர்களை தக்க வைத்துக் கொள்ள நிறுவனங்களும் போட்டி போட்டு வருகின்றனர்.

English summary

A Guinness World Record holder for a 100-year-old man who worked for the same company in Brazil for 84 years has been the talk of social media, with many praising and congratulating him.