கடனை திருப்பி தர முடியல.. லேடி போட்ட 'கில்லாடி ப்ளான்'.. கடைசியில்.. கூகுளால் சிக்கிய அதிசயம்!

oi-Shyamsundar I

ஜகார்டா: வாங்கிய கடனை திருப்பிக் கொடுக்க முடியாததால், அதிலிருந்து தப்பிக்க ஒரு பெண் போட்ட மோசடி நாடகம்தான் இந்தோனேசியாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பக்காவாக ஸ்கெட்ச் போட்டு தனது மாஸ்டர் பிளானை செயல்படுத்திய போதிலும், கடைசியாக அவர் போட்ட நாடகம் எப்படி வெளிச்சத்துக்கு வந்தது என்பதுதான் செம்ம ட்விஸ்ட்டே.

தற்போது இந்த சம்பவம் குறித்து கடன் கொடுத்தவர் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்து அப்பெண்ணை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

English summary

An Indonesian woman faking her death and poses as corpse as she could not repaying her loan which was lent by her friend.