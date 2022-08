தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் திடீர் ரஷியா பயணம்.. வெளியான முக்கிய தகவல்!

International

oi-Mani Singh S

மாஸ்கோ: ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதற்கு மேற்கத்திய நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், திடீர் பயணமாக இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் ரஷியா சென்றுள்ளார்.

உக்ரைன் போர்.. இனிமேல் தான் இந்தியாவுக்கு ஆபத்து

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கிய உக்ரைன் ரஷியா இடையேயான போர் இன்னமும் முடிந்தபாடில்லை.

உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்துள்ள ரஷியா மீது அமெரிக்க நாடும் பல்வேறு பொருளாதார தடைகளை விதித்தபோதும் இந்த உக்ரைனை முழுவதுமாக கைப்பற்றும் முனைப்பில் ரஷியா ஈடுபட்டுள்ளது.

English summary

While Western countries are opposing the purchase of crude oil from Russia, Indian Defense Advisor Ajit Doval has gone on a surprise visit to Russia.