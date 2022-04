"ஒரு ஈ கூட தப்பாது.. ஜாக்கிரதை!" பாய்ந்து வரும் அதிபர் புதின்! மரியுபோலை இழந்து நிற்கும் உக்ரைன்

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: உக்ரைன் போர் பல வாரங்களாகத் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், போர் தொடர்பாக ரஷ்ய அதிபர் புதின் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த பிப். இறுதியில் உக்ரைன் மீது முழு வீச்சில் போரைத் தொடங்க ரஷ்ய அதிபர் புதின் உத்தரவிட்டார். அதைத் தொடர்ந்து உக்ரைன் நகரங்களைக் குறி வைத்து ரஷ்ய ராணுவம் முழு வீச்சிலான போரை ஆரம்பித்தது.

உக்ரைன் போர் தொடங்கிய சமயத்திலேயே இரு தரப்பிற்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது. இருப்பினும், அதில் பெரியளவில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை.

English summary

Russian President Vladimir Putin claimed city of Mariupol is liberated after two months: (உக்ரைன் போரில் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற ரஷ்யா ராணுவம்) Putin said says not even a fly can escape from Russia army.