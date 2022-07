நெருப்பால் சுட்டால்கூட உருகாது.. ‘வாவ்’ சொல்ல வைக்கும் சீனா தயாரித்த புதிய ஐஸ்கிரீம்!

International

oi-Jaya Chitra

பீஜிங்: சீனா உருவாக்கியுள்ள, நெருப்பில் காட்டினாலும் உருகாத ஐஸ்கிரீம் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐஸ்கிரீமை உருகுவதற்கு முன் சாப்பிட்டு விடுவது புத்திசாலித்தனம் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் வெயில் காலத்திலோ ஐஸ்கிரீமை அதன் கவரில் இருந்து வெளியில் எடுப்பதற்கு முன்னதாகவே உருக ஆரம்பித்து விடும். கொஞ்சம் ரசித்து, ருசித்து சாப்பிட வேண்டுமென்றால், அதற்கெல்லாம் சில ஐஸ்கிரீம்கள் ஒத்துழைக்கவே ஒத்துழைக்காது. ஏதோ ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்து கொள்ளப் போவதுபோல், வேகவேகமாக சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டும்.

ஆனால், இனி அந்தப் பிரச்சினையே இருக்காது என்கிறது சீன நிறுவனம் ஒன்று. இவர்கள் உருவாக்கியுள்ள ஐஸ்கிரீமை நெருப்பில் காட்டினால்கூட உருகாதாம்.

English summary

A Chinese brand once dubbed the "Hermes of ice cream" has come under fire after internet users said some of its products do not melt -- even when baked with a blowtorch.