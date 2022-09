‘விட்ட இடத்திலேயே’.. தமிழக பாஜகவின் ‘பலே’ திட்டம்.. மேலிடத்துக்கு போன மெசேஜ்- கிடைத்த கிரீன் சிக்னல்

Kanyakumari

oi-Vignesh Selvaraj

கன்னியாகுமரி : ராகுல் காந்தியின் நடைபயணத்திற்கு குமரி முனையில் கிடைத்த வரவேற்பை காலி செய்ய தமிழக பாஜக ஒரு திட்டத்தைத் தீட்டியிருப்பதாக தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, குமரியில் தொடங்கிய நடைபயணத்திற்கு பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது பாஜக தலைமைக்கு ஷாக் கொடுத்தது.

ராகுலை டேமேஜ் செய்வதற்காக சமூக வலைதளங்களில் மேற்கொண்ட முயற்சிகளும் பலனளிக்காமல் போகவே, குமரியையே மையமாக வைத்து இன்னொரு பிளான் போட்டிருக்கிறதாம் பாஜக.

அதன்படி, காந்தி ஜெயந்திக்கு பிரதமர் மோடி கன்னியாகுமரிக்கு வர இருப்பதாகவும், அதற்கான ஒப்புதல் கிடைத்துவிட்டதாகவும் உற்சாகமாக கூறுகின்றனர் பாஜகவினர்.

பாலியல் குற்றவாளிகளை மாலை போட்டு வரவேற்ற உங்களிடம் வேறு என்ன எதிர்பார்க்க முடியும்- ராகுல் அட்டாக்

Reports are rife that TN BJP has hatched a plan to crush reception given to Rahul Gandhi's yatra at Kanyakumari. Accordingly, BJPians saying that PM Modi is planning to visit Kanyakumari for Gandhi Jayanti.