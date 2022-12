பாஜகவோடு கைகோர்க்க விசிக தயங்காது.. ஆனால் இதுமட்டும் தான் எங்களின் பிரச்சினை.. திருமாவளவன் பரபரப்பு!

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: அண்மை காலங்களில் பாஜகவுக்கு எதிரான அரசியலை முன்னெடுப்பதில் விசிக மும்முரமாக இருந்து வருகிறது. ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு எதிராக மத நல்லிணக்க பேரணி, தமிழில் மனுதர்ம நூல் வெளியீடு, பாஜகவின் கொள்கைகளில் இருக்கும் பிரச்சினை ஆகியவற்றை தீவிரமாக பேசி வருகிறார். இந்த நிலையில் சமத்துவ அரசியலை முன்னெடுத்தால் பாஜகவோடு கைகோர்க்க விசிக தயங்காது என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பாஜகவுடன் எப்போதும் கூட்டணி வைக்காது என்று உறுதியாக கூறி வந்தார். இதனிடையே கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், பாஜகவுடன் கூட்டணி வைப்பதில் விசிகவுக்கு தயக்கம் இல்லை என்று திருமாவளவன் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் அருமனை கிறிஸ்தவ இயக்கத்தின் சார்பில் கிறிஸ்துமஸ் வெள்ளிவிழா மற்றும் சமூக நல்லிணக்க மாநாடு நடைபெற்றது.

