என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம்.. பிடித்த மீனை உடனே அளக்க.. காலில் ஸ்கேல் டாட்டூ போட்டுக் கொண்ட மீனவர்!

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: தான் பிடிக்கும் மீன்களின் நீளத்தை அளந்து பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக, தனது காலில் அளவுகோல் போன்ற டாட்டூ வரைந்து அசர வைத்திருக்கிறார் மீனவர் ஒருவர்.

நம்மூரில் பச்சை குத்திக் கொள்ளும் பழக்கம், இன்று உலகமெங்கும் டாட்டூ என்ற பெயரில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொருவரும் தங்களது மனதிற்கு பிடித்த மாதிரி எழுத்துக்கள், பெயர்கள், உருவங்கள் போன்றவற்றை டாட்டூவாகக் குத்திக் கொள்கின்றனர். இந்த இடம்தான் என்றில்லாமல், அந்தரங்கப் பகுதிகளில்கூட டாட்டூ குத்திக் கொள்ளும் பழக்கம் சமீபகாலமாக அதிகரித்துள்ளது.

பெரும்பாலும் டாட்டூக்கள் அழகுக்காக போட்டுக் கொள்ளப்படும் நிலையில், அதை உபயோகமானதாகவும் போட்டுக் கொள்ள முடியும் என நிரூபித்துள்ளார் மீனவர் ஒருவர்.

English summary

The anonymous man has made a permanent ruler tattoo on his leg so he can always measure his catch. The ink runs down from his thigh to his ankle. In a recent TikTok video, he showed off his design to his follower and even used it to measure the length of a fish.