பிளாஷ்பேக்: சார்லஸுக்கு மன்னராகும் தகுதியில்லை.. மரணத்துக்கு முன் அரச குடும்பத்தை அதிர வைத்த ‘டயானா’

London

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி இரண்டாவது எலிசபெத் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக உயிரிழந்த நிலையில், மறைந்த பிரிட்டன் இளவரசி டயானா, தற்போதைய மன்னர் மூன்றாம் சார்லசுக்கு மன்னராகும் தகுதியே இல்லை என்று கூறியது தற்போது அதிகளவில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

பிரிட்டன் ராணி 2 வது எலிசபெத்துக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதனை அடுத்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட எலிசபெத் ராணி கடந்த 8 ஆம் தேதி லண்டனில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார்.

எலிசபெத் மரணத்தை தொடர்ந்து அவரது மகன் சார்லஸ் நேற்று முந்தினம் பிரிட்டன் மன்னராக முடிசூட்டிக் கொண்டார். எலிசபெத் மரணத்தை தொடர்ந்து பல்வேறு பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவிக்க இது தொடர்பான செய்திகளே சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்து உள்ளன.

English summary

Britain princess Diana said that current king Charles is not be eligible for King of Britian in a television interview. She also said the same statement to her assistant Paul Burrel. Diana's accidental death on 1997 car crash shookes the world.