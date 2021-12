முதல் உயிரை குடித்த ஓமிக்ரான் வைரஸ்.. நார்வே நாட்டில் தீவிர கட்டுப்பாடுகள்.. பீதியில் உலக நாடுகள்!

London

லண்டன்: உலக நாடுகள் பல்வேறு வகையில் ஒன்றை ஒன்று போட்டி போட்டு வந்தாலும் உலகம் முழுவதையும் கொரோனா வைரஸ் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட நிலையில் புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்த ஓமிக்ரான் வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. முழுமையாக 2 டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்ட மக்கள் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் டெல்டாவை வைரஸை விட இது வீரியம்மிக்கது என்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

English summary

ll the nations of the world are in turmoil as Omigran has drunk life. Norway has imposed additional restrictions in this regard. Norwegian public health officials have told the government to impose additional restrictions on the movement of people