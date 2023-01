ஆசையாக.. முதன்முறையாக ராக்கெட் அனுப்பிய பிரிட்டன்.. கடைசி நொடியில்.. கண் கலங்கிய விஞ்ஞானிகள்!

London

oi-Jackson Singh

லண்டன்: வலாற்றில் முதன்முறையாக பிரிட்டன் மண்ணில் இருந்து விண்ணுக்கு ஏவப்பட்ட ராக்கெட் கடைசி நொடியில் தோல்வி அடைந்தது அந்நாட்டு மக்களையும், விஞ்ஞானிகளையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

திட்டமிட்டப்படி சரியான இலக்கை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ராக்கெட், திடீரென தனது பாதையில் இருந்து விலகியது ஏன் என்று தெரியாமல் பிரிட்டன் விஞ்ஞானிகள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

இந்த தோல்வியின் மூலம் தங்கள் மண்ணில் இருந்து விண்ணுக்கு ராக்கெட் அனுப்ப வேண்டும் என்ற பிரிட்டன் மக்களின் நீண்டநாள் கனவு நொறுங்கியுள்ளது.

English summary

The failure of a rocket launched from England soil for the first time in history has left the country's people and scientists sad.