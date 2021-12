உ.பி. சட்டசபைத் தேர்தலில் 325-க்கும் அதிகமான இடங்களை பாஜக கைப்பற்றும்: யோகி ஆதித்யநாத்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலில் 325-க்கும் அதிகமான இடங்களை பாரதிய ஜனதா கட்சி கைப்பற்றும் என்று அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பாஜக, 7 ஜாதிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது.

Uttar Pradesh CM and BJP leader Yogi Adityanath said that "If we strengthen BJP at booth-level, then, the party will win more than 325 assembly seats in the state".