ஓவைசி கட்சியுடன் கூட்டணி இல்லை- உ.பி, உத்தரகாண்ட் தேர்தல்களில் பி.எஸ்.பி. தனித்தே போட்டி.. மாயாவதி

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநில சட்டசபை தேர்தல்களில் ஓவையின் மஜ்லிஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி கிடையாது; பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தனித்தே போட்டியிடும் என்று அதன் தலைவர் மாயாவதி திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் சட்டசபைகளுக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலை எதிர்கொள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் இப்போதே பணிகளை தொடங்கிவிட்டன.

BSP Chief Mayawati tweets that "Except Punjab, in UP and Uttarakhand, this general election to the assembly to be held in the beginning of next year, BSP will not contest any alliance with any party, that is, alone. Will fight".