காவியில் கவர்ச்சி ஆட்டமா? தியேட்டர், படக்குழுவை எரிங்க! ஷாரூக் படத்துக்கு அயோத்தி சாமியார் எதிர்ப்பு

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: நடிகர் ஷாரூக் கான் நடித்து உள்ள பதான் திரைப்படத்தின் பேஷரம் ரங் பாடலில் தீபிகா படுகோனே காவி உடையில் அணிந்து இருப்பதற்கு பாஜகவினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், அதை திரையிடும் திரையரங்குகளை தீ வைத்து எரிக்க வேண்டும் என அயோத்தி ஹனுமன் கார் மடத்தின் மத குரு ராஜு தாஸ் தெரிவித்து உள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாரூக் கான் தீபிகா படுகோனே இணைந்து நடித்து இருக்கும் திரைப்படம் பதான். சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கி இருக்கும் இப்படத்திற்கு விஷால் - சேகர் இசையமைத்து இருக்கிறார்கள்.

இந்த திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 25 ஆம் தேதி ரிலீசுக்கு தயாராக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் இப்படத்தின் போஸ்டர்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

தீபிகா, அனுஷ்கா: பாலிவுட் நட்சத்திரங்கள் தங்கள் அதிக வருமானத்தை எதில் முதலீடு செய்கின்றனர்?

English summary

Burn Pathan theaters and makers - Ayodhya swamy controversial statement While the BJP is strongly condemning Deepika Padukone wearing a saffron dress in the song Besharam Rang of the film Pathan starring actor Shahrukh Khan, religious guru Raju Das of Ayodhya Hanuman Kar Mutt has said that the theaters showing it should be set on fire.