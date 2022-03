உ.பி.யில் பாஜகவுக்கு கடும் பின்னடைவா? 2017 தேர்தலை ஒப்பிடுகையில் சுமார் 100 தொகுதிகளை பறிகொடுக்கும்?

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்க வைக்கும் என்பதுதான் பொதுவாக எக்ஸிட் போல் தெரிவிக்கும் முடிவுகள். ஆனால் 2017 சட்டசபை தேர்தலை ஒப்பிடுகையில் பாஜக சுமார் 100 தொகுதிகள் வரை பறிகொடுத்துதான் ஆட்சியை தக்க வைக்கும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பதையும் இந்த எக்ஸிட் போல் முடிவுகள் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் மொத்தம் 403 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இம்மாநிலத்தில் ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மைக்கு மொத்தம் 202 இடங்கள் தேவை. 2017 சட்டசபை தேர்தலில் 384 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாஜக 312 இடங்களில் வென்றது. தேர்தலுக்கு முந்தைய, பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் அனைத்தையும் தவிடிபொடியாக்கி இமாலய வெற்றியை சூட்டிக் கொண்டது பாஜக.

English summary

Majority of Exit Polls confirmed that the BJP will lose its 100 seats compare to the 2017 Election in UP.