கொரோனா டைம்ல ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம், மதம் மாறுங்க! சாமி படங்களை தூக்கி வீசி கிறிஸ்தவ சபையினர் தகராறு

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: கொரோனா காலத்தில் உதவியதால் மதம் மாற வேண்டும் எனக் கூறி மீரட்டில் சிலர் ரகளையில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் யார் ஒவ்வொருவருக்கும் எந்தவொரு மதத்தைப் பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை இருக்கிறது. ஆனால், யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி மதமாற்றம் செய்ய வைக்க முடியாது.

இதற்காக சில மாநிலங்களில் பிரத்தியேக சட்டங்களும் உள்ளன. இதனிடையே உத்தரப் பிரதேசத்தில் கட்டாய மதமாற்றம் நடந்ததாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

English summary

An FIR registered against nine people for forcing some people change their religion: Few arreted in Uttar pradesh for forced conversion.