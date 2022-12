பாஜகவுக்கு விழுந்த அடி.. இடைத்தேர்தலில் 3-லும் அவுட்! உ.பி செட்பேக் லோக்சபா தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா?

Lucknow

லக்னோ : உத்தர பிரதேச மாநிலம் மெயின்புரி மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் சமாஜ்வாடி கட்சி வேட்பாளர் டிம்பிள் யாதவ் முன்னிலையில் உள்ளார். மேலும் அங்கு நடைபெற்ற 2 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஒன்றில் சமாஜ்வாடியும், மற்றொன்றில் ராஷ்ட்ரிய லோக் தளம் கட்சியும் முன்னிலை வகிக்கின்றன.

மெயின்புரி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சமாஜ்வாடி கட்சி வேட்பாளர் டிம்பிள் யாதவ் சுமார் 65 ஆயிரம் அதிகம் பெற்று தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார்.

ராம்புர் சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் சமாஜ்வாடி வேட்பாளர் முன்னிலையில் உள்ளார். கடவ்லி தொகுதியில் ராஷ்ட்ரிய லோக் தளம் கட்சி வேட்பாளர் முன்னிலையில் உள்ளார். உபியில் இடைத்தேர்தல் நடந்த 3 தொகுதிகளிலும் பாஜக பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது.

Samajwadi Party candidate Dimple Yadav is leading in Uttar Pradesh's Mainpuri Lok Sabha by-election. And Samajwadi Party is leading in one of the 2 assembly constituencies and the Rashtriya Lok Dal Party is leading in the other. BJP has suffered a setback in all the 3 by-election constituencies in UP.