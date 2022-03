''700 கலவரம் நடந்த இடத்தில் இப்போ ஒரு கலவரம் கூட நடக்கவில்லை'' - உபி பிரசாரத்தில் யோகி ஆதித்யநாத்

Lucknow

லக்னோ: சமாஜ்வாதி மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆட்சி நடத்தியபோது ஏகப்பட்ட கலவரங்கள் நடந்தது. தற்போது எந்த கலவரமும் இல்லாமல் அமைதியாக இருப்பதாக உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதுவரை ஐந்து கட்ட தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 6 ஆம் கட்ட தேர்தல் வரும் 3ம் தேதி நடைபெறுகிறது. மார்ச் 10ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும்.

English summary

When the Samajwadi and Bahujan Samaj ruled Uttar Pradesh, there were united riots. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that there is no riot at present.