உஷார்.. 5 ரூபாய் நியூஸ் பேப்பரை வைத்து.. கோடிக்கணக்கில் பணம், நகையை சுருட்டும் கொள்ளையர்கள்.. ஷாக்

லக்னோ: உத்தரபிரதேசத்தில் வெறும் நியூஸ் பேப்பரை பயன்படுத்தி கோடிக்கணக்கிலான பணம், நகைகளை கொள்ளையடிக்கும் கும்பல் கிளம்பியுள்ளது.

அந்த மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக செல்லும் அந்த கும்பல், இந்த நூதன முறையை பயன்படுத்தி தனது கைவரிசையை காட்டி வந்ததை போலீஸார் இப்போதுதான் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்த கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கை போல செயல்படுவதால் அவர்களை பிடிப்பது போலீஸாருக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Thieves in Uttar Pradesh using news papers to check if the family was at home or not, and then they loot. Now police find this trick and search of the thieves.